Eskişehir'in "Gürültü Eylem Planı" hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'in 'Gürültü Eylem Planı' hazır - Son Dakika

Eskişehir'in "Gürültü Eylem Planı" hazır

7 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gürültü kirliliğinden en az seviyede etkilenmesi amacıyla birçok kurumdan görüş ve bilgi alarak "Gürültü Eylem Planı" hazırladı.

Eskişehir'in

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gürültü kirliliğinden en az seviyede etkilenmesi amacıyla birçok kurumdan görüş ve bilgi alarak "Gürültü Eylem Planı" hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan plan ile gürültü olan yerlerde kısa, orta ve uzun vadede önlemler alınarak sessiz alanların korunması sağlanacak.

Eskişehir'in gürültü haritalarının hazırlanması için pilot il olarak seçildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 46. Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Ticaret ve Sanayi Odaları, üniversiteler ve oda temsilcilerinin de katılımlarıyla çeşitli toplantılarda bir araya gelinerek eylem planı hazırlanması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla web sitesi üzerinden iki ay boyunca vatandaşların görüşlerini anket olarak topladıklarını aktaran yetkililer, bin 500 kişinin katıldığı anketten çıkan sonuçları eylem planına dahil ettiklerini belirtti.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi
Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Tayvan'da korona virüsü nedenli ilk ölüm yaşandı İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'in "Gürültü Eylem Planı" hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]