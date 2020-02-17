Eskişehir'in güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Valilik Makam Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgililer katıldı. Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda; Eskişehir'deki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuları ile kış mevsimi olması nedeniyle kış şartlarında alınan tedbirler görüşüldü.



Eskişehir'in huzur, güven ve asayişi konusunda gece gündüz fedakarca görev yapan bütün güvenlik güçlerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, toplantıda yaptığı konuşmada, "Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin hassas bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyorlar" dedi.



Genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunulmasından sonra toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR