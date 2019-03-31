Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Han İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdal...

Eskişehir'in Han İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdal...

2 saat önce

Eskişehir'in Han ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdal Şanlı kazandı.

Eskişehir'in Han İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdal..., System.String[]
Eskişehir'in Han ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdal Şanlı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Şanlı 952 oy aldı.

Şanlı'nın özgeçmişi

TCDD-TÜLOMSAŞ'ta 30 yıl hizmet yaptan Şanlı, 2014 yerel seçiminde Han Belediye Başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA

Han, Erdal Şanlı, Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Güncel
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