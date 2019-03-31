Eskişehir'in Han İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdal...
2 saat önce
Eskişehir'in Han ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdal Şanlı kazandı.
Eskişehir
'in Han
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Erdal Şanlı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Şanlı 952 oy aldı.
Şanlı'nın özgeçmişi
TCDD-TÜLOMSAŞ'ta 30 yıl hizmet yaptan Şanlı, 2014 yerel seçiminde Han Belediye Başkanı seçildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama