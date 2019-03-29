Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in İhracatı Arttı, İthalatı Azaldı

Eskişehir'in İhracatı Arttı, İthalatı Azaldı

1 saat önce

ESKİŞEHİR (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Şubat 2019 Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Eskişehir'in geçen ayki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalatı ise azaldı.

Eskişehir'in İhracatı Arttı, İthalatı Azaldı, System.String[]
ESKİŞEHİR (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Şubat 2019 Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Eskişehir'in geçen ayki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı, ithalatı ise azaldı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,3 artarak 84 milyon 392 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,2 azalarak 2019 Şubat ayında 65 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 16,9 azaldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Ekonomi
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