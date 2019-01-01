Eskişehir'in İhracatı da İthalatı da Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçtiğimiz Kasım ayında Eskişehir'in ihracat da ithalat da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçtiğimiz Kasım ayında Eskişehir'in ihracat da ithalat da arttı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen Kasım 2018 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Eskişehir'de 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 22,9 artarak 104 milyon 896 bin dolar, ithalat ise yüzde 13,3 artarak 2018 Kasım ayında 80 milyon 573 bin dolar olarak gerçekleşti.



Eskişehir'de, 2018 yılı ilk 11 aylık (Ocak- Kasım) toplam ihracat 970 milyon 465 bin dolar, ithalat ise 847 milyon 683 bin dolar oldu.



Ülke genelinde ise ihracat yüzde 9,4 arttı, ithalat yüzde 21,3 azaldı. - ESKİŞEHİR

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