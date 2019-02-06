Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in İhracatının Yaklaşık Yüzde 20'si Havacılık Sektöründen

Eskişehir'in İhracatının Yaklaşık Yüzde 20'si Havacılık Sektöründen

1 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in toplam ihracatının yüzde 20'ye yakınının ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluştuğunu bildirdi.

Eskişehir'in İhracatının Yaklaşık Yüzde 20'si Havacılık Sektöründen, System.String[]
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in toplam ihracatının yüzde 20'ye yakınının ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluştuğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'de ABD'nin büyük havacılık ve savunma sanayi firmalarının temsilcileri ile ESO üyelerini bir araya getiren "ABD Savunma ve Havacılık Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

ESO Başkanı Kesikbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma ile havacılık sektörünün Eskişehir'in en dinamik ve öne çıkan sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Eskişehir'in ihracat rakamlarına değinen Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizin toplam ihracatının neredeyse yüzde 20'ye yakını ileri teknoloji gerektiren havacılık sanayi ürünlerinden oluşmakta. Bu yüzden bu önemli sektörümüzü daha da geliştirmeliyiz. Oda olarak, üyelerimizin dünyanın her coğrafyasına yüksek teknoloji ürünler ihraç edebilmeleri ve yabancı firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmeleri adına çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda 12 ABD firması odamızı ziyaret ederek bu sektördeki üyelerimiz ile iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Ticaret heyetine katılan ABD firmaları, Eskişehir'de hızla büyüyen havacılık sektörünü daha yakından tanımak istiyor. Beraber çalışabilecekleri paydaşlarla tanışmak istiyorlar."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski de Eskişehir'in havacılık sektöründeki kabiliyetlerinin etkileyici olduğunu ifade ederek, kentte yapılabilecek çok iş birliğinin olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Eskişehir, Ekonomi
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