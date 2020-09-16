Eskişehir'in ilk mezbahanesi Beylikova'da kurulacak - Son Dakika

Eskişehir'in ilk mezbahanesi Beylikova'da kurulacak

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 144 hektar alanda alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 15 bin 350 büyükbaş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) yatırım yapacak katılımcılara yüzde 80 arsa bedelli hibe desteği sağlanıyor.

Eskişehir'in ilk mezbahanesi Beylikova'da kurulacak, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 144 hektar alanda alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 15 bin 350 büyükbaş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) yatırım yapacak katılımcılara yüzde 80 arsa bedelli hibe desteği sağlanıyor.

Beylıkova TDİOSB Müdürü Musa Çoban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayvansal varlığın artırılması ve daha ucuz et tüketimine katkı sağlanması amacıyla kurulan OSB'de, 89 parselden oluşan 50, 100, 200 ve 500 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik alanı ve 2 adedi gübre atık bertaraf tesisi olmak üzere 5 adet sanayi parseli ile toplamda 94 adet parsel bulunduğunu belirtti. OSB'nin 15 bin 350 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığını anlatan Çoban, "OSB'de, işyeri açmaya çalışma ruhsatı alarak üretime geçen iki adet 200 baş kapasiteli besihane çiftliği ve 1.4 MW'lik biyogaz enerji tesisi bulunuyor. OSB'mizde 16 parsel tahsisi yapıldı ve 13 parsel için ön talep var. Bölgemizde yatırım yapacak olan işletmeler yüzde 80 arsa hibe desteği başta olmak üzere birçok destekten yararlanabilecek. Ayrıca işletmelere canlı hayvan ve karkas et ihracat ve ithalat yetkisi verilecek. Beylikova TDİ Besi OSB'de, pandemi döneminde trend olan protein ihtiyacını karşılamaya yönelik talepler arttı. Öte yandan OSB'de 200 küçükbaş, 100 büyükbaş hayvan kapasiteli mezbaha yapımı planlanıyor. Mezbaha konusunda özel sektör ile görüşmeler devam ediyor. Ulusal bir gıda zinciri ile görüşmeler son aşamada. Eskişehir genelinde mezbaha olmaması sebebiyle 2018 yılında Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar gereği Eskişehir'e yapılacak ilk mezbahanın Beylikova Besi OSB içerisinde yapılması kararı alındı. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin sürekli teşvik kapsamına alınması ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın hibe oranlarının artırılarak devam etmesi gerekiyor. Üretici; besihane yapımı, makine ekipman alımı ve besi hayvanı alımında sıfır faizli kredi verilerek desteklenmeli" dedi. - ESKİŞEHİR

Beylikova, Eskişehir, Organize, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in ilk mezbahanesi Beylikova'da kurulacak - Son Dakika

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