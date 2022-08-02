Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hamit Topal ve Mustafa Şimşek , ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Hakan Şimşek, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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