Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

02.08.2022 12:17
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ferhat Topal idaresindeki 26 NF 798 plakalı otomobil, Yörükyayla Mahallesi yakınlarında Hakan Şimşek yönetimindeki 26 HL 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hamit Topal ve Mustafa Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hakan Şimşek, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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