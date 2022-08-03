Ekipler, araçta yapılan incelemede battaniyelere sarılı olarak gizlenmeye çalışılmış, kara yolu kenarlarında güvenlik amacıyla kullanılan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan çelik bariyerler olduğu tespit etti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Hisarcık, İnönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de çelik bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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