Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı - Son Dakika
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Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı

22.08.2022 16:59
Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen şahıs 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal detektörüyle yakalandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen şahıs 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal detektörüyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarih eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 şahsın aracı Kütahya karayolu Kümbet mevkiinde durduruldu.

Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, toplam 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, İnönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmanın yakaladığı definecinin üzerinden 107 sikke çıktı - Son Dakika
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