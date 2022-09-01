Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı

01.09.2022 16:00
Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir fabrikada çalışan 50 işçiye, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müdahale edildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir fabrikada çalışan 50 işçiye, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müdahale edildi.

İlçede faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Diğerleri ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ulaştırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 50 işçi taburcu edildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı - Son Dakika
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