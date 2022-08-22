Dolu yağışının etkili olduğu yerlerden olan Erenköy mahallesinde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu, yaklaşık 10 dakika sürdü. Çevreyi kısa sürede beyaza bürüyen dolu yağışının ardından yağmur etkili oldu. Hasadı yapılmış ekinler dolu yağışından zarar görmedi.

Eskişehir 'in İnönü ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan ve yaklaşık ceviz büyüklüğüne ulaşan kısa süreli dolu yağışı şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaz ayında dolu şaşkınlığı - Son Dakika

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