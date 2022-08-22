Yaz ayında dolu şaşkınlığı - Son Dakika
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Yaz ayında dolu şaşkınlığı

22.08.2022 15:28
Yaz ayında dolu şaşkınlığı

Eskişehir'in İnönü ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan ve yaklaşık ceviz büyüklüğüne ulaşan kısa süreli dolu yağışı şaşkınlıkla karşılandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinin bazı mahallelerinde etkili olan ve yaklaşık ceviz büyüklüğüne ulaşan kısa süreli dolu yağışı şaşkınlıkla karşılandı.

Dolu yağışının etkili olduğu yerlerden olan Erenköy mahallesinde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu, yaklaşık 10 dakika sürdü. Çevreyi kısa sürede beyaza bürüyen dolu yağışının ardından yağmur etkili oldu. Hasadı yapılmış ekinler dolu yağışından zarar görmedi.

Öte yandan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçaları hava sıcaklığının etkisiyle kısa sürede eridi.

(Erhan Can - İHA)

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz ayında dolu şaşkınlığı - Son Dakika

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