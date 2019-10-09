Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek

Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek

1 saat önce

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu ile işitme engelli sporcular Hatice Süzen (37) ve Mustafa Özdemir (33), Ankara'daki milli takım kampına davet edildi.

Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Tepebaşı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tekvando antrenörü Dilek Karakuyulu ile işitme engelli sporcular Hatice Süzen (37) ve Mustafa Özdemir (33), Ankara'daki milli takım kampına davet edildi.

Tepebaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, antrenörleri Karakuyulu eşliğinde kampta antrenmanlarına başlayan Süzen ve Özdemir, 9-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı'mızı, Eskişehir'imizi ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam eden sporcularımıza katılacakları şampiyonada da başarılar diliyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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