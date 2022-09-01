Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi - Son Dakika
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Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

01.09.2022 22:34
Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle sanatçılar Volkan Konak ve Kıraç konser verdi.

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle sanatçılar Volkan Konak ve Kıraç konser verdi.

Kıraç, Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, sevilen eserlerini seslendirdi. Hayranları şarkılara eşlik etti.

Sanatçı Volkan Konak ise Seyitgazi Belediyesi tarafından, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahne aldı.

Konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Volkan Konak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi - Son Dakika
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