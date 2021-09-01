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Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor

01.09.2021 15:09
Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, Milli Mücadele'nin kilit noktalarından Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluk, gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Vali Ayyıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Eskişehir'de verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Bütün imkanlarıyla seferber olan ilimiz, Demiryolu Cer Atölyesi'nde çeşitli savaş malzemeleri yaparak kahraman ordumuzun donanımına da destek olmuştur. Kalpleri vatan için çarpan Eskişehirliler, İzmir'in işgalinden iki gün sonra, 17 Mayıs 1919'da, Odunpazarı'nda gerçekleştirdikleri ve 10 bin kişinin katıldığı büyük miting ile kurtuluş meşalesini yakmıştır. Milli Mücadelemizin hatıralarının hala canlı olduğu Kanlıpınar Şehitliğimiz, attığımız her adımla yürek yaralarımızı tazeliyor. Sakarya Savaşı sırasında artçı olarak bırakılan ve tam 14 gün boyunca direnerek Türk birliklerine zaman kazandıran 5 subay, 145 askerin şehit olduğu Kanlıpınar mevkisi, bu ismini şehitlerimizin akan kanlarından almıştır ve her karışı şehitlerimizden bir parçayı bağrına basmıştır. Kuruluştan kurtuluşa, geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedeflediğimiz Eskişehir'de farklı alan ve disiplinlerde geliştirdiğimiz plan ve projelerle, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir marka şehir olma yönünde önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz."

Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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