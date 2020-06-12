Eskişehir'in "kuşkonmaz vadisinde" hasat başladı - Son Dakika

Eskişehir'in "kuşkonmaz vadisinde" hasat başladı

Mikroklima özelliğine sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 600 dönüm arazide üretilen ve bugün hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayıp hem de 6 ülkeye ihraç edilen kuşkonmaz tarımında hasat başladı.

Eskişehir'in

Mikroklima özelliğine sahip olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 600 dönüm arazide üretilen ve bugün hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayıp hem de 6 ülkeye ihraç edilen kuşkonmaz tarımında hasat başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde normalleşmeye gidilmesinin ardından, ilçede üretilen kuşkonmaz hasadında çok sayıda tarım işçisi çalışıyor.

İstanbul'da 5 dönüm arazide üretimine başlayan ve yeterli verimi alamayınca Eskişehir'de tesis kuran girişimcilerin bugün 600 dönüm arazide ürettiği kuşkonmaz, internet üzerinden de satılıyor.

Müteşebbislerden Arman Badur, hasat öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin her yıl giderek büyüdüğünü, üretim alanlarını ise genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Kuşkonmaz tarımının ilçeye de fayda sağladığını dile getiren Badur, "Hem kendi üretimimizden gelen hem de sözleşmeli üreticilerimizden gelen kuşkonmazlarımız burada işleniyor. Buradan yurt içi ve yurt dışı pazarlara gidiyor. Yurt içinde tüm yerel ve ulusal zincirlere ve toptancılara ürün tedarik ettiğimiz gibi, online satış da yapıyoruz. Doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz." dedi.

"Döviz anlamında Türkiye için gelir kapısı olabilir"

Badur, ülke olarak üretimin artırılması gerektiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışında da 6 farklı ülkeye ihracatımız var. Uzak Doğu, Avrupa ve Yakın Doğu'ya ihracatlarımız sürüyor. Bunun için hacmimizin artması gerekiyor. Sözleşmeli üreticilerimizle çalışıyoruz. Türkiye'de bugün 600 dönümden çok daha fazla kuşkonmazın ekilmesi lazım ki ihracatta ciddi boyutlara ulaşabilelim. Döviz anlamında Türkiye için gelir kapısı olabilir. Önümüzdeki seneden itibaren 600 dönümden 200 ila 250 ton ürün alacağız. Bu bizim için büyük ama kuşkonmazın uluslararası piyasasına baktığınızda düşük bir rakam. Çünkü sadece Avrupa'da 450 bin tonluk tüketim var. Bunun da 300 bin tonu Avrupa'da üretilip 150 bin tonu ithal ediliyor. Dolayısıyla ciddi bir üretimle çok ciddi bir ihracat imkanı olacaktır."

"Hamileler için çok faydalı"

Kuşkonmazın birçok farklı şekilde tüketilebildiğine de değinen Badur, "Çiğ yenebildiği gibi birçok farklı şekilde pişirilebiliyor. Salatalara ve cacıkta kullanılabilir. Buharda pişirilebilir. Kaynatılabilir ya da güveç yapılabilir. Çorbası yapılabilir. Sıcak yemekleri yapılabilir. Çok çeşit kullanıma uygun pratik ve hazırlanması da kolay bir sebze. Bunun yanında sağlık açısından da çok faydalı. Özellikle hamile kadınlar için çok faydalı bir ürün. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum oranları da çok yüksek." diye konuştu.

Hasada katılan Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ise kuşkonmaz ile ilgili ilçe olarak projeler hazırladıklarını dile getirdi.

Demirbilek, Sarıcakaya'nın çok farklı bir iklime sahip olduğunun altını çizerek, "Eskişehir ikliminden farklı bir bölgede yaşıyoruz. Burada tarımsal üretim sebze üzerine ağırlıkta. Ancak Kuşkonmaz Vadisi Projesi kapsamında Sarıcakaya'da katma değerli bir ürün yetiştirme anlamında kuşkonmaz üretimi yapılmakta ve bu ürünümüz ihraç edilmektedir. Biz kaymakamlığımız olarak kuşkonmaz üretimini daha da yaygınlaştırılması için projeler gerçekleştiriyoruz. Kuşkonmazın üretimi ve yaygınlaştırılması için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarıcakaya, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in 'kuşkonmaz vadisinde' hasat başladı - Son Dakika

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