Eskişehir'in Kuşları" Fotoğraf Sergisi Açıldı
1 saat önce
Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Emir Özay, "Eskişehir'in Kuşları" adlı fotoğraf sergisi açtı.
Eskişehir
'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Emir Özay, "Eskişehir'in Kuşları" adlı fotoğraf sergisi açtı.
Özay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Vega Outlet Alışveriş Merkezi'ndeki Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açtığı sergide gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada pek çok canlı hayvan türünün tehlike altında olduğunu söyledi.
Kaçakçılık, yasa dışı avcılık ve yaban hayatına karşı işlenen birçok suçla mücadelede etkili yöntemler geliştirilmesi gerektiğini belirten Özay, sergisindeki bütün kuş fotoğraflarını Eskişehir'de çektiğini aktardı.
Sergi, 23 Mart
Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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