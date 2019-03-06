Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Kuşları" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Eskişehir'in Kuşları" Fotoğraf Sergisi Açıldı

1 saat önce

Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Emir Özay, "Eskişehir'in Kuşları" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Eskişehir'in Kuşları
Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan orman mühendisi Emir Özay, "Eskişehir'in Kuşları" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Özay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Vega Outlet Alışveriş Merkezi'ndeki Sanat ve Tasarım Galerisi'nde açtığı sergide gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada pek çok canlı hayvan türünün tehlike altında olduğunu söyledi.

Kaçakçılık, yasa dışı avcılık ve yaban hayatına karşı işlenen birçok suçla mücadelede etkili yöntemler geliştirilmesi gerektiğini belirten Özay, sergisindeki bütün kuş fotoğraflarını Eskişehir'de çektiğini aktardı.

Sergi, 23 Mart Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Eskişehir, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı! 30 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım

Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi! Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Kuşları" Fotoğraf Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]