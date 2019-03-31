Eskişehir'in Mahmudiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...
3 saat önce
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İshak Gündoğan kazandı.
Eskişehir
'in Mahmudiye
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı İshak Gündoğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İshak Gündoğan 2 bin 530, AK Parti
adayı Mustafa Arslan
bin 334, bağımsız aday Ayşe Güney
117 oy aldı.
-Gündoğan'ın öz geçmişi
Bir dönemdir Mahmudiye Belediye Başkanlığı görevini sürdüren İshak Gündoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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