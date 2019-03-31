Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Mahmudiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

Eskişehir'in Mahmudiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

3 saat önce

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İshak Gündoğan kazandı.

Eskişehir'in Mahmudiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı..., System.String[]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İshak Gündoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İshak Gündoğan 2 bin 530, AK Parti adayı Mustafa Arslan bin 334, bağımsız aday Ayşe Güney 117 oy aldı.

-Gündoğan'ın öz geçmişi

Bir dönemdir Mahmudiye Belediye Başkanlığı görevini sürdüren İshak Gündoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Gündoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Mahmudiye, Güncel
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