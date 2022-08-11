Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

11.08.2022 10:04

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 39 kilo 30 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 39 kilo 30 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ilçede bir evde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu tespit etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda polis, şüpheli S.T'yi yakaladı.

Zanlının adresinde yapılan aramalarda 39 kilo 30 gram esrar, 304 kök Hint keneviri, 8 ortam aydınlatma cihazı, 3 vantilatör ve ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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