İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ilçede bir evde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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