Eskişehir'de 39 kilo esrar ile 304 Hint kenevirine 1 tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de 39 kilo esrar ile 304 Hint kenevirine 1 tutuklama

11.08.2022 11:54

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesindeki eve yapılan polis baskınında, 39 kilo 30 gram esrar ile 304 Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan S.T. tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesindeki eve yapılan polis baskınında, 39 kilo 30 gram esrar ile 304 Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan S.T. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mahmudiye ilçesindeki evde yetiştirilen Hint kenevirinin uyuşturucu olarak satıldığını belirledi. Ekipler, özel harekat polisleri ile birlikte bir süre takibe alınan eve baskın yaptı. Koçbaşı kullanılarak girilen evde; 39 kilo 30 gram esrar, 304 Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan 8 ortam aydınlatma cihazı, 3 vantilatör ve ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Mahmudiye, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 39 kilo esrar ile 304 Hint kenevirine 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 39 kilo esrar ile 304 Hint kenevirine 1 tutuklama - Son Dakika
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