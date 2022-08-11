İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mahmudiye ilçesindeki evde yetiştirilen Hint kenevirinin uyuşturucu olarak satıldığını belirledi. Ekipler, özel harekat polisleri ile birlikte bir süre takibe alınan eve baskın yaptı. Koçbaşı kullanılarak girilen evde; 39 kilo 30 gram esrar, 304 Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan 8 ortam aydınlatma cihazı, 3 vantilatör ve ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Mahmudiye, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 39 kilo esrar ile 304 Hint kenevirine 1 tutuklama - Son Dakika

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