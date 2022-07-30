Sabah durumu fark eden motosiklet sahipleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'taki bir apartmana gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, garajdaki iki motosikleti çalarak kaçtı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

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