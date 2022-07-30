Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

30.07.2022 11:45
Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın garajından iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesindeki bir apartmanın garajından iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'taki bir apartmana gelen kimliği belirsiz iki şüpheli, garajdaki iki motosikleti çalarak kaçtı.

Sabah durumu fark eden motosiklet sahipleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maske, kapüşon ve şapkayla yüzlerini gizleyen şüphelilerin, girdikleri apartmandan yarım saat sonra iki motosikletle çıktığı, birinin motosikletten inerek binanın dış kapısını kapattığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Eskişehir'de 50 bin lira değerindeki iki motosiklet apartmanın garajından çalındı Eskişehir'de 50 bin lira değerindeki iki motosiklet apartmanın garajından çalındı Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret
Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de iki motosikletin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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