Eskişehir'in meşhur parkı kuş dışkısı ve kötü kokunun etkisiyle sessizliğe büründü - Son Dakika
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Eskişehir'in meşhur parkı kuş dışkısı ve kötü kokunun etkisiyle sessizliğe büründü

29.08.2022 13:03

Eskişehir'in meşhur parkı kuş dışkısı ve kötü kokunun etkisiyle sessizliğe büründü İçler acısı hali ile dikkat çeken Kanlıkavak Parkı'nın artık ziyaretçisi yok Emine Gökçınar: "Pislikten çocuk parkı bile kullanılmıyor" "Oturmak için buraya gelmemiz lazım, ama oturamıyoruz...

Eskişehir'in meşhur parkı kuş dışkısı ve kötü kokunun etkisiyle sessizliğe büründü

İçler acısı hali ile dikkat çeken Kanlıkavak Parkı'nın artık ziyaretçisi yok

Emine Gökçınar: "Pislikten çocuk parkı bile kullanılmıyor"

"Oturmak için buraya gelmemiz lazım, ama oturamıyoruz kokudan"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de Kanlıkavak Parkı'ndaki bazı oturma alanları ve çocuk parkındaki kuş dışkısı ile kötü koku, çevrede yaşayan vatandaşları ve ziyaretçileri adeta canından bezdirdi. Güvercinleri dışkılarından sonra yüzlerce sığırcığın istilasına uğrayan Kanlıkavak, hem kirlilik ve hem de yoğun kötü koku sebebi ile yaklaşık 10 gündür sessizliğe büründü.

Eskişehir'in meşhur parklarından biri olan ve hafta sonu yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kanlıkavak Parkı, kuş dışkısından dolayı içler acısı durumda. Genellikle, park içindeki ağaçlarda tüneyerek geceyi geçiren yüzlerce kuşun dışkılaması sonucu park adeta tamamen pislikle kaplandı. Özellikle çocuk parkının bulunduğu alan ve bazı oturma yerleri, kuş dışkısı ve kötü kokuya esir düştü. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve parkı ziyaret edenler, gördükleri manzara ve kötü koku karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle oturma banklarının üzerindeki yoğun kuş pisliği ise dikkat çekti. Parkı ziyaret edenler, hem çocukların hem de toplum sağlığı için gerekli temizlik çalışmalarının yapılması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

"Biz her gün geliyoruz ama buralarda duramıyoruz, oturamıyoruz"

Torunuyla birlikte parka gelen çevre sakini Emine Gökçınar, pislikten dolayı çocukların parkı kullanmadığını belirterek, "Gerçekten çok kokuyor. Biz her gün geliyoruz ama buralarda duramıyoruz, oturamıyoruz. Torunumun bile midesi bulanıyor, benim zaten bulanıyor. Yani bu alana pek çok insan geliyor, piknik yapıyor. Yani çocuk parkının üstündeki pislikler falan temizlenmesi lazım. Kuş dışkıları temizlenmiyor herhalde, koku yapıyor. Uzun zamandır temizlenmiyor. Şimdi buraya torunumla güneşlenmeye geldik. Oturmak için buraya gelmemiz lazım ama oturamıyoruz kokudan. Bu alandan kaçıyoruz. Bakın kimse yok, oturmuyor. Çocuk için geliyorum ben bu parka. Oturamadan gidiyorum. Pislikten çocuk parkı kullanılmıyor. Ne yapacaklarsa artık, bunun önlemini almalarını rica ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'in meşhur parkı kuş dışkısı ve kötü kokunun etkisiyle sessizliğe büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'in meşhur parkı kuş dışkısı ve kötü kokunun etkisiyle sessizliğe büründü - Son Dakika
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