Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Akgül, Çubuk'ta turşu işletmelerini gezdi - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgül, Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Ankara'nın Çubuk ilçesindeki işletmeleri inceledi.

Akgül, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti. Bir süre görüşen Akgül ile Demirbaş, daha sonra ilçedeki turşu üretim işletmelerini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından konuşan Akgül, Mihalgazi ilçesinde üretilen sebzelerin katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu anlamda Çubuk ilçesinin kendileri için güzel örnek teşkil ettiğini ifade eden Akgül, "Ekibimiz daha önce sizin atölyeleri ve turşuları inceledi. Çubuk turşusunun aynısını yapmak peşindeyiz. Çubuk turşusu çok çabuk markalaştı. Bu kadar çabuk dünya çapında markalaşmanın nasıl yapıldığını çok merak ediyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde markalaşmayı gerçekten görmedim, duymadım." dedi.

Akgül, Çubuk turşusunun kendine has değeri bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çubuk turşusu farklı tadı, aroması ve her şeyiyle çok güzel. İlçemizin ekonomisi de sebze yetiştiriciliğine dayanmaktadır. Bizde vatandaşlarımızın ürettiği sebzeleri turşu gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek satışını yapmasını istiyoruz. Bu nedenle Çubuk Belediyesinin yapmış olduğu turşu atölyesinin aynısı ilçemizde de kurduk. Şimdi ise Çubuk turşusu gibi turşu kurmak için kolları sıvadık. Çubuk hem tarım ve hayvancılık alanında hem turizm alanında hem sanayi alanında hem de eğitim alanında çok yönlü bir gelişme göstermiş. Biz her alanda Çubuk'u örnek almak istiyoruz."

Başkan Demirbaş ise Çubuk turşusunun coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu belirterek, "İlçemizdeki turşu üretimi her yıl artarak devam ediyor. Turşumuzun kalitesiyle, doğallığıyla, lezzetiyle pazar payımız arttı. Nereye gitseniz hangi ilimize veya makama gitseniz turşu deyince Çubuk akla geliyor." ifadelerini kullandı.