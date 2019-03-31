Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Mihalgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Eskişehir'in Mihalgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

22 dakika önce

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Zeynep Akgün kazandı.

Eskişehir'in Mihalgazi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Zeynep Akgün kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeynep Akgün bin 266, CHP adayı Bülent Durna 993 oy aldı.

-Akgün'ün özgeçmişi-

1976'da Eskişehir'de doğan Akgün, 2014 yılından bu yana Mihalgazi'de belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Akgün, evli ve bir çocuk annesidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Zeynep Akgün, AK Parti, Mihalgazi, Eskişehir, Güncel
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