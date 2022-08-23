Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedavisi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Ormanlık alanda devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından ve ayaklarından yaralanmış leylek gördü.
Uçamayan leyleğe ilk müdahale, devriyedeki askerler tarafından yapıldı.
Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen ve tedavisine başlanan leylek, doğal ortamına salınacak.
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