Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı

23.08.2022 15:50
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedavisi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan leylek, tedavisi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Ormanlık alanda devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanadından ve ayaklarından yaralanmış leylek gördü.

Uçamayan leyleğe ilk müdahale, devriyedeki askerler tarafından yapıldı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen ve tedavisine başlanan leylek, doğal ortamına salınacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mihalgazi, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma ekiplerince yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı - Son Dakika
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