Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı

03.08.2022 11:04
Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı gözaltına alındı.

İlçede yaşayan bir kişi, ilçe jandarma komutanlığına başvurarak, Yunusemre Yayla Mahallesinden iki ay önce satın almış olduğu evini kontrol etmek için gittiğinde evin bahçesinde kenevir olduğunu düşündüğü bitkilerin bulunduğunu bildirdi.

İhbar üzerine Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan 2 haftalık fiziki ve teknik takip sonucu tanımadığı bir kişinin evinin bahçesine yasadışı kenevir bitkisi eken ve yetiştiren şüphelinin M.N. olduğu belirlendi.

Zanlı, ekmiş olduğu kenevir bitkisini sularken suçüstü yakalandı.

Bahçe içerisinde boyları yaklaşık 20-30 santim uzunluğunda 90 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Bitkiler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.N. hakkında "Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet, yasadışı kenevir ekmek" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de çelik bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı Eskişehir'de çelik bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı BİNGÖL'DE 21 BİN KÖK SKUNK VE 275 BİN KÖK KENEVİR İLE 152,4 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ BİNGÖL'DE 21 BİN KÖK SKUNK VE 275 BİN KÖK KENEVİR İLE 152,4 KİLOGRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, Hisarcık, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
10:18 Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement