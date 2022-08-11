Cumhurbaşkanı Erdoğan,' Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yapımı tamamlanan 34 HES) Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik...

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

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