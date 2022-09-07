Kızının gözü önünde eski eşini vuran sanığa indirimsiz 14 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, kızının gözü önünde eski eşi Duygu Şeker'i (34) 5 kurşunla ağır yaralayan Kamil Özkan (39) 'kasten öldürmeye' teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Özkan'ın cezasında takdir indirimi de yapmadı.

Olay, geçen yıl 10 Temmuz'da Mihalıççık'ın Koyunağılı köyünde meydana geldi. Duygu Şeker, ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'nün (11) eşyasını, 1 yıl önce boşandığı Kamil Özkan'ın Koyunağılı Mahallesi'ndeki evinden almaya gitti. Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Özkan, kendisinde kalan kızının gözü önünde, evin bahçesine giren Şeker'e peş peşe 6 el ateş etti. Mermilerden 5'i, Duygu Şeker'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Duygu Şeker, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evinin arkasındaki tarladan kaçan Özkan, daha sonra jandarmaya gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Özkan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda kalan Duygu Şeker, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturmanın ardından Kamil Özkan hakkında, 11 yıllık eski eşi Duygu Şeker'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'Davanın Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Kamil Özkan, müşteki Duygu Şeker ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını okudu. Mütalaada, Duygu Şeker'in olay günü Özkan ile ortak velayetleri olan çocuğunun eşyasını almak üzere olay yerine gittiği, Özkan'ın elindeki tabancayla ateş ettiği belirtildi. Mermilerden 5'inin Şeker'e isabet ettiği, Şeker'in hayati fonksiyonlarını ağır şekilde etkileyecek şekilde yaralandığı mütalaada vurgulandı. Savcı, sanık Özkan'ın olay günü öldürme kastıyla hareket ettiğinin altını çizerek cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen Şeker, "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.İNDİRİM UYGULANMADISanık Kamil Özkan ise beraatini talep edip, "Şiddete meyilli birisi değilim. Olay öncesine kadar da Duygu'ya herhangi bir şekilde şiddet uygulamadım. Duygu'ya durup dururken ateş etmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tarafların dinlenmesini ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, Özkan'ı 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezasına çarptırdı, eylemin teşebbüste kaldığı gerekçesiyle bu cezayı 14 yıla indirdi. Heyet, sanık hakkında takdiri hafifletici sebep uygulamasını gerektirecek olumlu izlenim edinilmemesi ve suçun işleniş şeklini dikkate alıp, cezasında indirim de uygulamadı.