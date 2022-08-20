Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

20.08.2022 10:26
Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde merada kaybolan gence ulaşıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde merada kaybolan gence ulaşıldı.

Ekipler, 18 Ağustos akşamı Obruk Mahallesi'ndeki çalıştığı iş yerine ait besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına gitmesinin ardından haber alınamayan Ali Akkanat (25) için bu sabah yeniden arama çalışması başlattı.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma, İZDER ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede tarama yaptı.

Akkanat'ın kendi imkanları ile Obruk Mahallesi'ne döndüğü bilgisine ulaşan ekipler, aramayı sonlandırdı.

Bitkin halde bulunan genç, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü Kayıp genç kendi imkanlarıyla köye döndü Kayıp gençten henüz bir haber yok Kayıp gençten henüz bir haber yok
Kaynak: AA

Ali Akkanat, Mihalıççık, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de merada kaybolan gence ulaşıldı - Son Dakika
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