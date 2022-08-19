İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Ali Akkanat, Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu - Son Dakika

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