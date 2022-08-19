Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu - Son Dakika
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Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu

19.08.2022 14:28
Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, merada kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, merada kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Obruk Mahallesi'nde yaşayan Ali Akkanat (25), dün akşam çalıştığı iş yerine ait besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına çıktı. Akkanat'ın geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma ile İHH Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp gencin son görüldüğü alanda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ali Akkanat, Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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