Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, meraya çıkan Ali Akkanat (25) bir daha dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine kurtarma ekibi oluşturulurken, bölgede arama başlatıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde oturan Ali Akkanat, dün akşam çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına çıktı. Bir daha dönmeyen Akkanat'ın yakınları, çevrede yaptığı aramada sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma ile İHH arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayıp Ali Akkanat'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.