Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı

19.08.2022 17:36
Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, meraya çıkan Ali Akkanat (25) bir daha dönmedi.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, meraya çıkan Ali Akkanat (25) bir daha dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine kurtarma ekibi oluşturulurken, bölgede arama başlatıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde oturan Ali Akkanat, dün akşam çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamak için mera alanına çıktı. Bir daha dönmeyen Akkanat'ın yakınları, çevrede yaptığı aramada sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma ile İHH arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayıp Ali Akkanat'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Kayıp gençten henüz bir haber yok Kayıp gençten henüz bir haber yok Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu Eskişehir'de meraya giden genç kayboldu
Kaynak: DHA

Ali Akkanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:36:43. #1.13#
SON DAKİKA: Merada kaybolan Ali için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement