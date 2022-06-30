Eskişehir'in Mor Haritası Yayında - Son Dakika
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Eskişehir'in Mor Haritası Yayında

30.06.2022 12:15
Eskişehir'in Mor Haritası Yayında

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin (UN Women Türkiye) toplumsal cinsiyete duyarlı ve etkileşimli bir araç olan ‘Mor Haritam’ uygulaması, Ankara’dan sonra Eskişehir’de de hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin (UN Women Türkiye) toplumsal cinsiyete duyarlı ve etkileşimli bir araç olan 'Mor Haritam' uygulaması, Ankara'dan sonra Eskişehir'de de hayata geçirildi.

BM Kadın Birimi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle yürütülen Mor Haritam projesi, İsveç'in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla verdiği finansal destek ile hayata geçirildi. Mor Haritam, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları ve bürokratları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı Opera Salonu'nda dün düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan EBB Başkan Vekili Nuray Akçasoy, şunları söyledi:

"Bu çalışma bize bir yol haritası sunmanın yanı sıra interaktif bir şekilde kadınların riskli bölgeleri bildirebilecekleri bir araç da olacak. Risk bildirilen bölgelerde belediyeler olarak üzerimize düşen görevlerini yerine getireceğiz. Yetkimiz ve imkanlarımız dışında kalan konular için farklı kurumlarla iletişime geçeceğiz. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimizi, Eşitlik Birimimizi, Aile Danışmanlığı Birimimizce sürdürülen kadını güçlendirme çalışmalarımızı yeni kurduğumuz Kadın Çalışmaları Müdürlüğü çatısı altında topladık. Mor Haritam projesi de Müdürlüğümüzün çalışmalarından biri olarak şimdi hayata geçiyor. İsveç Büyükelçiliği'nde, UN Women'da ve TESEV'de bu güzel proje için emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'in sosyo-ekonomik durumunu, eğitim durumunu, beşeri yapısını böyle incelikle ortaya koyan ve bize yol haritası oluşturacak verilerle buluşturan herkesin emeğine sağlık. Bu haritanın şehrimizi kadınlar için daha yaşanır bir hale getirmesini diliyorum."

TESEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol da şunları söyledi:

"Son yıllarda dünyanın ortak sorunlarının çözümü için gelişmiş şehirler arasında küresel iş birliğinin geliştirilmesi eğilimi güçlenince, TESEV de çalışmalarında bu sorunlara katkı sunmaya yönelmiştir. Böylece çalışmalarımız daha iyi bir yaşam için toplumsal farkındalığı güçlendirmeye yönelik alanlara yönelmiş ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarının oluşturulması için bir dijital araç oluşturmanın gerekliliği kabul edilmiştir."

UN Women Türkiye Program Yöneticisi Duygu Arığ da, "Kadınların kamusal yaşama eşit ve güvenli bir şekilde katılabildiği daha kapsayıcı bir dünya için Mor Haritam'ı katılımcı bir araç olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EBB'nin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi hizmetlerini gösteren Mor Haritam, aynı zamanda belediyeye doğrudan geri bildirim verilmesine imkan tanıyarak Eskişehir'in kadınlar için daha eşit ve daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mor Haritam uygulamasından elde ettiği verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor. Haritada, kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin yanı sıra "Riskli Bölgeyi Bildir" sekmesi de yer alırken, yurttaşlar bu sekme üzerinden yaşadıkları bölgede güvenli hissetmedikleri yerleri ve sorunları da belediyeye bildirebiliyor.

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Kaynak: ANKA

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