Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

28.09.2022 17:39
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaşehir Mahallesi yakınında kazı yaptıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler, kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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