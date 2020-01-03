Eskişehir'in 'öğrenci' halleri - Son Dakika
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Eskişehir'in 'öğrenci' halleri

6 saat önce

Eskişehir'de, iki üniversite öğrencisi tarafından sokak ortasında taşınan yatak, gören yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Eskişehir'in 'öğrenci' halleri, System.String[]

Eskişehir'de, iki üniversite öğrencisi tarafından sokak ortasında taşınan yatak, gören yüzlerde tebessüm oluşturdu.


Eskişehir'de, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokak üzerinde insanlar, ilginç bir manzarayla karşılaştı. İki üniversite öğrencisi, sokak ortasında yürüyerek aldıkları baza yatağını kafalarının üstünde taşıdı. Nakliye masraflarını kısmak amacıyla bu yöntemi seçen gençler, hallerinden memnun tavırlarıyla da kendilerini fotoğraflayan insanların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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