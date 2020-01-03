Eskişehir'in 'öğrenci' halleri - Son Dakika

Eskişehir'de, iki üniversite öğrencisi tarafından sokak ortasında taşınan yatak, gören yüzlerde tebessüm oluşturdu.



Eskişehir'de, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokak üzerinde insanlar, ilginç bir manzarayla karşılaştı. İki üniversite öğrencisi, sokak ortasında yürüyerek aldıkları baza yatağını kafalarının üstünde taşıdı. Nakliye masraflarını kısmak amacıyla bu yöntemi seçen gençler, hallerinden memnun tavırlarıyla da kendilerini fotoğraflayan insanların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. - ESKİŞEHİR