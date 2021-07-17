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Eskişehir'in örnek projesine ödül - Son Dakika

Eskişehir'in örnek projesine ödül

17.07.2021 16:05
Eskişehir'in örnek projesine ödül, System.String[]

Eskişehirli turizmci Deniz Demir, sektör çalışanları için geliştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi ile ödül kazandı.

Eskişehirli turizmci Deniz Demir, sektör çalışanları için geliştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi ile ödül kazandı.

Eskişehir Turizm Birliği Başkanı olan Demir, otel ve restoranların 1,5 yıldır kapalı kalması sebebi ile çalışanların büyük sıkıntı yaşadığını, mağdur olduğunu anlattı. Sektörden kopup başka sektörlere kayan nitelikli ve dil bilen, program bilen iletişim yeteneğine sahip turizm çalışanlarının artık sektöre dönmeyi de düşünmediklerini belirten Deniz Demir, tam da bu dönemde Türkiye'ye örnek olan bir imece çalışmasının Eskişehir'den çıktığını söyledi. Deniz, şehrin bazı dinamiklerini ve kurumlarını, iş adamlarını buluşturan ve turizm çalışanlarına böyle bir dönemde can suyu olan bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını ifade etti. Deniz Demir, pandemi döneminde bin gıda kolisi ve 450 ailenin elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesini ve sosyal destek almasının sağlandığını, bu projenin birçok kuruma ve şehirlere örnek olduğunu anlattı.

Demir'in sürdürdüğü bu çalışma, '2021 Yılı QM AWARDS'ta 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' seçildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in örnek projesine ödül

Deniz Demir, Eskişehir, Turizm, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in örnek projesine ödül - Son Dakika


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