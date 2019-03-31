Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
2 saat önce
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Çam kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA
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