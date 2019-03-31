Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

2 saat önce

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Çam kazandı.

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Çam kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Çam 2 bin 393, CHP adayı Şafak Atay bin 218, Saadet Partisi adayı Suat Diri 6 oy aldı.

-Çam'ın özgeçmişi-

1965 Eskişehir doğumlu Çam, Çukurova Üniversitesi Pazarlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini bitirdi. Çam evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:40 Kaynak: AA

Hüseyin Çam, AK Parti, Sarıcakaya, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:58:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]