Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar - Son Dakika
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Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar

19.05.2022 10:52

Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajında yapılan skandal hata tepki çekti. Yayınlanan mesajda, Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin 2 yerde yanlış yazılması tepki çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçe kaymakamlığının kutlama mesajı gündem oldu.

ATATÜRK'ÜN ADI İKİ YERDE YANLIŞ YAZILDI

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tebrik mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının doğru yazılmaması tepki çekti. Kaymakamlığın kutlama mesajında sadece Atatürk isminde hata yapılmış olması ve kutlama mesajında üç yerde geçen Atatürk'ün isminin ikisinin yanlış yazılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kutlama mesajında Atatürk'ün ismi girişte 'Atatark' olarak yazılırken, mesajın son bölümünde ise 'Atakürk' olarak yazıldı.

TEPKİLER SONRASINDA HATA DÜZELTİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar mesajdaki hatalar nedeniyle tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da tepkilerden nasibini aldı. Yaklaşık bir saat yayında kalan hatalı kutlama mesajının ardından gelen tepkiler üzerine Seyitgazi Kaymakamlığı kutlama mesajındaki hataları düzeltti.

Seyitgazi Kaymakamlığı'nın tepkilere neden olan o paylaşımı:

Kaymakamlığım 19 Mayın paylaşımında tepki çeken 'Atatürk' detayı
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Son Dakika Güncel Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! 'Atatürk' isimini 2 kere yanlış yazdılar - Son Dakika


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