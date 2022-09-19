Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı

19.09.2022 10:06
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçe merkezindeki bir eğlence merkezinde Ümit Z. (46) Kenan Ç.(40), Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Z, Kenan Ç. ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Z. ve Kenan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Seyitgazi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı - Son Dakika
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