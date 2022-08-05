Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifi'nin İkiçeşme Mahallesi'nde, Tarım Kredi Kooperatifi deposundan önceki gece 18 ton arpa çalındı. Hırsızlığı fark eden kooperatif görevlileri, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, hırsızlık şüphelisinin kooperatifte sözleşmeli olarak çalışan O.A. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan O.A., çaldığı 18 ton arpayı kamyoncu arkadaşı Ö.B. aracılığıyla Eskişehir Ticaret Borsasına sattığını söyledi. Şüpheli Ö.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hizmetli O.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı - Son Dakika

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