Yol kenarındaki ağaçlık alana dalan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yol kenarındaki ağaçlık alana dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

12.08.2022 12:57
Yol kenarındaki ağaçlık alana dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yol kenarında bulunan ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yol kenarında bulunan ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Sarayören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa B. idaresindeki 26 PE 177 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaçlık alana daldı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Seyitgazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarındaki ağaçlık alana dalan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol kenarındaki ağaçlık alana dalan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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