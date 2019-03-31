Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
1 saat önce
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı.
Eskişehir
'in Sivrihisar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hamid Yüzügüllü
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Hamid Yüzügüllü 5 bin 581 oy aldı.
-Yüzügüllü'nün özgeçmişi-
1973 yılında Sivrihisar'da doğan Yüzügüllü, 2014 yılından bu yana Sivrihisar İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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