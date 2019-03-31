Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı.

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hamid Yüzügüllü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Hamid Yüzügüllü 5 bin 581 oy aldı.

-Yüzügüllü'nün özgeçmişi-

1973 yılında Sivrihisar'da doğan Yüzügüllü, 2014 yılından bu yana Sivrihisar İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Hamid Yüzügüllü, AK Parti, Eskişehir, Sivrihisar, Güncel
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