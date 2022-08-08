Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Buzluca Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin çadırları rüzgardan yıkıldı. İşçilerin battaniye, halı, yastık ve yorganları da kullanılamaz hale geldi. Sivrihisar Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgede çadırları yıkılan ve zarar gören mevsimlik tarım işçilerine yaşam malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak: DHA

Sivrihisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi - Son Dakika

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