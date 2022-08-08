Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi

08.08.2022 11:40
Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, mevsimlik işçilerin çadırları yıkıldı, devrilen 3 ağaç nedeniyle Bahçecik Mahallesi'nde de yol kapandı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda, mevsimlik işçilerin çadırları yıkıldı, devrilen 3 ağaç nedeniyle Bahçecik Mahallesi'nde de yol kapandı.

Sivrihisar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Buzluca Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin çadırları rüzgardan yıkıldı. İşçilerin battaniye, halı, yastık ve yorganları da kullanılamaz hale geldi. Sivrihisar Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgede çadırları yıkılan ve zarar gören mevsimlik tarım işçilerine yaşam malzemeleri dağıtıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde de etkili olan rüzgar nedeniyle 3 ağaç devrildi, mahalleye giden yollar kapandı. Karayolları 45'inci Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yıkılan ağaçları kaldırıp yolu yeniden trafiğe açtı.

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Eskişehir'deki şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım Eskişehir'deki şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu
Kaynak: DHA

Sivrihisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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