Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.09.2022 17:13
Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonun önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonun önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin Y'nin kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyon Eskişehir- Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Mert Kara (25) idaresindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) yaralandı.

İtfaiyenin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kerim Fırat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kamyon sürücüsü Çetin Y, ifadesi alınmak üzere Sivrihisar Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Mert Kara, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement