Bunun üzerine Sivrihisar Kaymakamlığınca İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgedeki mevsimlik tarım işçilerine çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Sivrihisar, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'deki şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım - Son Dakika

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