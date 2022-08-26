Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı

26.08.2022 14:23
Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde saman balyalarına çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar- Emirdağ kara yolu 6'ıncı kilometresindeki Aşağıkepen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yusuf Koç'un kontrolünden çıkan 61 DN 006 plakalı otomobil, yol kenarındaki saman balyalarına çarptı. Sürücü ile ters dönen otomobildeki Mustafa ve Halil İbrahim Koç yaralandı. 3 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Sivrihisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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