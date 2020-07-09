Eskişehir'in 'Şoför Nebahati' Ayşen Şentrük, taksicilikten ve kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü... - Son Dakika

Eskişehir'in 'Şoför Nebahati' Ayşen Şentrük, taksicilikten ve kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü...

Eskişehir'in 'Şoför Nebahati' Ayşen Şentrük, taksicilikten ve kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü yapıyor "Şoför Nebahat" bu kez erkek kuaförü oldu Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü de olan Ayşen Şentürk: "Taksicilikten kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü yapıyor, iki mesleğimi de severek...

Eskişehir'in 'Şoför Nebahati' Ayşen Şentrük, taksicilikten ve kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü yapıyor

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"Şoför Nebahat" bu kez erkek kuaförü oldu

Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü de olan Ayşen Şentürk:

"Taksicilikten kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü yapıyor, iki mesleğimi de severek icra ediyorum"

"Bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in ilk kadın taksi sürücüsü olan ve "Şoför Nebahat" olarak bilinen 56 yaşındaki Ayşen Şentürk, uğraştığı mesleklere bir yenisini daha ekleyerek erkek kuaförü oldu.

Eskişehir'de asıl mesleği bayan kuaförlüğü olan Ayşen Şentürk, boş kalan zamanlarını değerlendirmek için başladığı taksi şoförlüğüne yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Bir dönem kahvehane işletmeciliği de yapan Şentürk, çoğunlukla erkeklerin çalıştığı başka bir meslek dalına yönelerek erkek kuaförü oldu. Gerekli eğitimlerin ardından "Ustalık Belgesi" alan Ayşen Şentürk, taksiden kalan vakitlerde kuaför salonuna gelerek müşterilerinin saçını kesiyor.

Uğraştığı meslekleri severek icra ettiğinin altını çizen Şentürk, "Ben şu anda taksicilik ve kalan vakitlerde de erkek kuaförlüğü yapıyorum. İki mesleğimi de severek icra ediyorum. Sabahları taksiye çıkıyorum, takside paydos ettiğim zaman dükkanıma geliyorum ve erkek kuaförlüğü yapıyorum. Zaten müşterilerim de telefonla arıyorlar 'abla saçımız kesilecek' diye. Ben de hemen dükkana gelip saçlarını kesiyorum. Müşterilerim de arttı ve takside çalıştığım için telefonla gelen müşterilerim daha çok oluyor. Bundan öncesinde senelerce kadın kuaförlüğü yaptım. Sonra dedim ki bir de erkek saçına el atayım" şeklinde konuştu.

"Bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar"

Genellikle erkeklerin tercih ettiği mesleklerle uğraşmasından dolayı zaman zaman olumsuz tepkiler aldığını dile getiren Ayşen Şentürk, bazı kadınların eşleriyle beraber saç kesimine geldiklerini belirtti. Kadınların bir meslek sahibi olması gerektiğini vurgulayan Şentürk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Benim için kadın-erkek fark etmiyor, mesleğimi severek icra ediyorum. Beni böyle hem takside çalışırken hem de erkek kuaförlüğü yaparken görünce şaşıranlar oluyor. Bazı insanlar tepki gösteriyorlar ancak ben onları ciddiye almıyorum. Ben sadece işime bakıyorum. Bana tıraş olmaya gelen beyler eşleriyle de dükkana geliyorlar. Hatta bazı hanımlar saçlarını kestirmek için eşlerini kendileri getiriyorlar. Bir de müşterilerim beni hiç yormuyorlar. Bana telefon açıyorlar, 'abla ne zaman müsaitsen o zaman geliriz' diyorlar. Kadınlara da buradan bir mesajım var. Kesinlikle evde oturmasınlar, bir şeyler yapıp eşlerine yardımcı olsunlar. Bir meslek sahibi olsunlar ve bir şeyler üretsinler."

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in 'Şoför Nebahati' Ayşen Şentrük, taksicilikten ve kalan vakitlerde erkek kuaförlüğü... - Son Dakika
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