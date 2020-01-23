Eskişehir'in sporcuları milli takıma seçildi - Son Dakika
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Eskişehir'in sporcuları milli takıma seçildi

7 saat önce

Ankara'da düzenlenen Kyokushin Ashihara (Karate branşı) Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Eskişehirli sporcular Arzu Kabal, Gülbilge Akay, Yıldırım Kağan Ersin, Destan Melek Kurtaran, Esmanur Sönmez milli takıma seçildi.

Eskişehir'in sporcuları milli takıma seçildi, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Kyokushin Ashihara (Karate branşı) Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Eskişehirli sporcular Arzu Kabal, Gülbilge Akay, Yıldırım Kağan Ersin, Destan Melek Kurtaran, Esmanur Sönmez milli takıma seçildi.

Ankara'da düzenlenen 39 ilden 1100 sporcu ve 110 spor kulübünün katılımıyla gerçekleşen Kyokushin Ashihara Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir Mavi Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Arzu Kabal bir altın, bir gümüş madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Kabal, 19-23 Şubat'taki Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda ve 26-30 Mart'taki IFK Kyokushin Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Öte yandan aynı şampiyonada Destan Melek Kurtaran, Ayrıca Gülbilge Akay, Yıldırım Kağan Ersin ve Esmanur Sönmez ilk 8'e girerek milli takıma seçildi.

Eskişehir Mavi Spor Kulübü Başkanı Kabal, yaptığı açıklamada, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, kendilerine destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'ya, Odunpazarı İlçe Halk Eğitim Müdürü Özden Akkaya'ya, Milli Zafer İlkokulu Müdürü Emine Tuç'a teşekkür etti.

Eskişehir, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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