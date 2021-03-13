Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri 600 eserle ETO Müze'de tanıtılıyor - Son Dakika

Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri 600 eserle ETO Müze'de tanıtılıyor

13.03.2021 11:31
Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri 600 eserle ETO Müze'de tanıtılıyor, System.String[]

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 2017 yılında kurulan müze, çoğu vatandaşların bağışladığı 600'e yakın eserle kentin tarihi, kültürel ve ekonomik geçmişine ışık tutuyor.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 2017 yılında kurulan müze, çoğu vatandaşların bağışladığı 600'e yakın eserle kentin tarihi, kültürel ve ekonomik geçmişine ışık tutuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı evlerinden birinde bulunan ETO Müze'de, şehrin köklü firmalarına ait nesne ve belgelerin yanı sıra Frig Kralı Midas, Nasreddin Hoca, lüle taşının ilk ustalarından Ali Osman Denizköpüğü'nün bal mumu heykelleri, ilk yerli otomobil Devrim ve ilk lokomotif Karakurt'un dökme demirden replikaları, Osmanlı sikkeleri sergileniyor.

Friglerin kült anıtlarından Yazılıkaya'yı simgeleyen taş oyma eserin bulunduğu müzede, Kral Yolu ve İpek Yolu gibi önemli ticaret yolları üzerinde bulunan, 5 bin yılı aşkın kültür mirası olan Eskişehir'in ticari ve sanayi gelişimi görsellerle aktarılıyor.

Eskişehir'in meşhur hamamlarına ve kentin sıcak su kültürüne dair eserlerin, el dokuması ve gümüş işleme ürünlerinin de yer aldığı, ücretsiz gezilebilen müzeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilemiyor.

"Yabancı turistler Nasreddin Hoca'yı tanıyor"

ETO Müze'nin sorumlusu arkeolog Hakan Kuru, AA muhabirine, arkeolojik dönemlerden yakın tarihe kadar yüzlerce eserle yerli ve yabancı turiste Eskişehir'i anlattıklarını söyledi.

Eskişehir'e gelen turistlerin tarihi Odunpazarı evlerini mutlaka gezdiğini belirten Kuru, "Müzemiz yeri itibarıyla merkezde bulunuyor. Bu sayede Eskişehir ile ilgili genel bir bilgi almak isteyenler pandemi öncesi müzemizi yoğun olarak ziyaret ediyordu. Bir kentin geçmişten bugüne nasıl kalkındığını aktaran bu yaşayan müzemiz inşallah yeni normalleşmelerle tekrar hizmete açılacak." dedi.

Kuru, 3 kattan oluşan müzede salgın öncesinde onlarca farklı ülkeden ziyaretçi ağırladıklarını dile getirdi.

Müzeyi gezenlerin kentin geçmişine dair birçok unsuru görebildiğini anlatan Kuru, şöyle konuştu:

"Bizi gururlandıran en önemli husus, yabancı turistler Nasreddin Hoca'yı tanıyor. Gördükleri anda 'Bu Nasreddin Hoca' diyorlar. Çok güzel bir duygu. Kalabak Suyu'nun geçmişten bugüne gelişim hikayesini de anlatıyoruz. Eskiden sokaklarda büyük su tankerleri musluktan bidonlara su doldururdu. O tankerlerden birinin musluğu müzemizde sergileniyor. Lüle taşının ilk ustalarından Ali Osman Denizköpüğü'nün bal mumu heykeli o kadar gerçekçi ki ziyaretçilerimizi çok heyecanlandırıyor."

Nasreddin Hoca, Eskişehir, Ticaret, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri 600 eserle ETO Müze'de tanıtılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:19:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'in tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri 600 eserle ETO Müze'de tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei