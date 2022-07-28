100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar - Son Dakika
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100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar

28.07.2022 12:06
100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın garajına giren 3 kişi, 100 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini çalarak kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın garajına giren 3 kişi, 100 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini çalarak kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şirintepe Mahallesi Kumru Sokak'taki bir binanın önüne gece saatlerinde gelen 3 kişi, çevrede keşif yaptıktan sonra ayrıldı. 3 kişi, sabah saatlerinde yeniden aynı binaya geldi. Binanın garajına giren 3 şüpheli, içerideki 100 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini çalıp, arkasında sepet bulunan motosiklete yükledi. 3 şüpheli kaçarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis de şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.


YORUMLAR
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Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: DHA

Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar - Son Dakika
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