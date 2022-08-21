Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet, bisiklet, tüfek ile 30 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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