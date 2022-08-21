Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

21.08.2022 15:34
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartman ve iş yerlerinin önünde bulunan elektrikli bisiklet ve bisikletlerin çalınması olayına ilişkin D.K'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet, bisiklet, tüfek ile 30 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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